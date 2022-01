Bob Saget, morta la voce narrante di How I Met Your Mother: aveva 65 anni

L'ufficio dello sceriffo della Orange County ha diffuso nelle scorse ore la triste notizia della morte di Bob Saget, l'attore e comico di 65 anni, che ci ha accompagnato come voce narrante di How Met Your Mother nella sua versione originale.

Le cause del decesso sono ancora tutte da accertare ma a quanto pare, sul corpo del celebre interprete non sarebbero stati individuati segni di violenza nè tantomeno tracce di droga nelle sue immediate vicinanze. L'uomo sarebbe stato trovato privo di vita nella sua stanza al Ritz-Carlton Hotel di Orlando, solo poche ore prima si era esibito in una tappa della sua tournè comica al Concert Hall di Jacksonville, riscuotendo come sempre un grande successo.

Nella nota diffusa dal dipartimento di polizia locale si legge: "Oggi, i i nostri uomini sono stati chiamati al Ritz-Carlton Hotel di Orlando, per via di un uomo che non rispondeva alle chiamate in una stanza d'albergo. L'uomo è stato identificato come Robert Saget e dichiarato morto sul posto. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza o tracce di droghe".

In un comunicato stampa diffuso poche ore dopo la notizia della scomparsa dell'attore, la famiglia Saget ha affermato: "Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob ha perso la vita. Era tutto per noi, e vogliamo che si sappia quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e far ridere persone di ogni classe sociale".