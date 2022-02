Bob Saget, svelata la causa di morte della voce narrante di How I Met Your Mother

Esattamente un mese fa il mondo intero è stato sconvolto dalla notizia della morte di Bob Saget, la celebre voce narrante di How I Met Your Mother rinvenuta morta nella sua camera d'albergo del Ritz-Carlton Hotel di Orlando. Stando alle ultime notizie, sembra che il decesso sia avvenuto a causa di un trauma cranico.

Il comico secondo le indagini condotte dalle forze dell'ordine della Florida, avrebbe sbattuto accidentalmente la testa, ma non si sarebbe minimamente preoccupato del violento colpo subito. Verso tarda sera Bob Saget si sarebbe così messo a letto, finendo col morire poco dopo nel sonno proprio a causa del danno riportato al capo.

La famiglia dell'attore con un comunicato stampa ha voluto precisare che la sua improvvisa morte non sarebbe da collegare in nessun caso all'abuso di alcol e droghe, come spesso i tabloid avevano ipotizzato:

"Le indagini sulle cause del decesso di Bob si sono concluse e così abbiamo voluto noi stessi condividere con voi i risultati raggiunti dalle forze dell'ordine", ha affermato il portavoce di Saget, Michael O'Brien. "Le autorità hanno stabilito che Bob sarebbe deceduto in seguito a un trauma cranico. Pare che avesse accidentalmente sbattuto la nuca contro qualcosa, ma non si sarebbe assolutamente preoccupato per l'accaduto e si sarebbe normalmente addormentato. L'incidente non sarebbe dipeso da abuso di alcol e droghe".

Il cast di HIMYM è ancora incredulo per la scomparsa di Saget, che pur non essendo mai visivamente apparso come Ted nel corso della serie, ha prestato la sua voce alla versione "anziana" del personaggio per ben 9 stagioni.