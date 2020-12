Boba Fett nel 2021, annuncio a sorpresa dopo The Mandalorian! Sarà un libro o una serie?

Tutti gli appassionati che hanno visto il finale di stagione di The Mandalorian 2 hanno assistito anche ad un annuncio a sorpresa incentrato su uno dei personaggi principali della stagione. Attenzione nella notizia ci saranno spoiler della puntata conclusiva dello show.

Nella puntata abbiamo assistito allo scontro per liberare Grogu tra i protagonisti e le truppe imperiali guidate da Moff Gideon. Tra gli alleati di Din Djarin, mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, erano presenti anche Fennec Shand e Boba Fett, che sono i protagonisti di una scena presente dopo i titoli di coda dello show: i due infatti si dirigono su Tatooine, pianeta in cui si trova il palazzo di Jabba The Hutt, capo criminale visto per la prima volta nel film "Il Ritorno dello Jedi". Arrivati nella sala in cui è presente il trono, Fennec e Boba riescono in poco tempo ad eliminare i vari criminali che si erano riuniti lì e in particolare il nuovo leader malavitoso. La scena si chiude quindi mostrandoci Boba Fett che si siede sull'ex trono di Jabba The Hutt, mentre una scritta ci rivela che a dicembre del 2021 sarà disponibile "Il Libro di Boba Fett".

Il titolo ha fatto subito pensare alla pubblicazione di un romanzo dedicato al celebre personaggio, ma la fama di Boba Fett e le ottime reazioni dei fan alla sua comparsa in The Mandalorian ci fanno pensare che si tratti di una nuova serie, che ci racconterà la storia del cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli a riguardo, nel frattempo è stato anche annunciato uno speciale natalizio di The Mandalorian.