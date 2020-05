Boba Fett apparirà in The Mandalrian 2: tra Ahsoka e i cloni saranno scintille?

La notizia è dell'ultim'ora e sembra che Temuera Morrison tornerà nell'universo di Star Wars grazie a The Mandalorian 2: l'attore aveva precedentemente interpretato il cacciatore di taglie Jang Fett nella trilogia prequel, che sia finalmente giunto il momento di intrecciare la serie animata The Clone Wars e The Mandalorian?

Poche settimane fa abbiamo infatti saputo che tra le new entry della seconda stagione ci sarà anche Ahsoka Tano, storicamente legata a doppio (ma anche triplo) filo ai cloni.

Adesso, sembra che George Lucas e Dave Filoni vogliano portare avanti un secondo filone narratrice, che si affiancherà a quello di Pedro Pascal e di baby Yoda e che potrebbe riservare interessanti sviluppi per il futuro. Ma facciamo un passo indietro.

Nell'Episodio II Morrison aveva interpretato il padre di Boba, Jango, e ci ha raccontato la nascita dell'immenso esercito dei cloni sul pianeta Kamino. Sempre nella stessa abbiamo scoperto che Boba è egli stesso un clone di Jango e che essendo il suo preferito è stato "promosso" da semplice e sacrificabile fante a figlio.

Nella pellicola del 1983 abbiamo visto Boba morire per mano di un mostro del deserto durante il salvataggio di Leila, resa schiava dal viscido Jabba The Hutt, sappiamo quindi per certo che il nuovo personaggio di Morrison sopravviverà agli eventi della serie Disney+.

Scopriremo quindi nuovi dettagli su di lui? È quello che speriamo! Del resto già con il cameo nascosto del primo episodio era stato anticipato un coinvolgimento di Boba nelle vicende di Mando e il cacciatore di taglie potrebbe essere aver assistito, sullo sfondo, a tutti gli sviluppi della prima stagione.

Il collegamento tra Ahsoka e il Moff Gideon sembrerebbe sempre più passare per il pianeta Mandalore e non è detto che Boba Fett non abbia partecipato attivamente alla purga compiuta da Darth Maul.

Cosa ne pensate? Come credete che intrecceranno i vari personaggi?