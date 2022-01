Boba Fett emerge dal Sarlacc in una scena post-credit fanmade de Il Ritorno dello Jedi

In una sequenza post-credit fanmade del film Il Ritorno dello Jedi, l'editor video Star Wars Story ci mostra Boba Fett che fugge dalla fossa di Sarlacc (trovate il video in cima all'articolo). Se ricordate, infatti, il personaggio aveva visto la su fine nella pellicola del 1983, ed è toccato alla serie spiegare come sia sopravvissuto Boba Fett.

Nel film Han Solo manda il cacciatore di taglie in armatura nelle fauci della morte. Tuttavia nel video pubblicato da Star Wars Story su Youtube, vediamo un momento, dopo i titoli di coda, in cui la mano di Boba esce dalla sabbia, mostrando così di essere ancora vivo. A questo frame segue l'annuncio di The Book of Boba Fett, con una data "2021". Un po' ciò che è successo in The Mandalorian 2, dove Lucasfilm ha presentato la serie spin-off in una sequenza post-credits. Se ricordate, in questa scena vedevamo Fett che uccide Bib Fortuna e prende il trono di Jabba the Hutt insieme a Fennec Shand. A questo momento è seguito, appunto, l'annuncio.

In verità l'edit non è del tutto fuori dai binari. Infatti George Lucas aveva pensato effettivamente di inserire la scena della "fuga" dal Sarlacc da parte di Boba nella riedizione de Il Ritorno dello Jedi. "Avevo pensato alla possibilità di aggiungere quell'inquadratura in più in cui si arrampica fuori dalla fossa, ma alla fine ho pensato che non si adattasse completamente", ha rivelato Lucas nel commento contenuto nel DVD del 2004.

Lucas ha ammesso che nessuno si sarebbe mai aspettato che un personaggio così secondario avesse un successo così grande. Proprio questo, in seguito, ha spinto a raccontare la sua storia nella trilogia prequel, e farlo tornare addirittura in un prodotto tutto suo. E voi, lo state guardando lo show dedicato al cacciatore di taglie su Disney+? Noi ve lo consigliamo, e vi raccontiamo cosa ne pensiamo nella nostra recensione dell'esordio di The Book of Boba Fett.