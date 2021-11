Boba Fett è fantastico nei nuovi poster ufficiali di Star Wars: Il libro di Boba Fett

Il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett mostra impettito la sua armatura nei nuovi poster ufficiali de Il libro di Book of Boba Fett, prossima serie tv di Star Wars in arrivo sul servizio di streaming on demand Disney+ come spin-off della seconda stagione di The Mandalorian.

Nel caso ci fossero ancora dubbi su dove la storia sarà ambientata, le nuove immagini - che trovate in calce all'articolo - ritraggono Boba Fett e Fennec Shand mentre emergono dalle sabbie di Tatooine, l'iconico pianeta desertico sul quale i fan della saga hanno incontrato per la prima volta Luke Skywalker.

I fan non vedono l'ora di scoprire se Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez e compagnia siano stati in grado di infondere lo stesso tocco magico dell'acclamata The Mandalorian anche in The Book of Boba Fett: la storia, lo ricordiamo, seguirà il cacciatore di taglie nel tentativo di rimpiazzare Jabba the Hutt come signore del crimine del pianeta, e il nuovo teaser de Il libro di Boba Fett ha promesso un grande spettacolo in arrivo.

Il libro di Boba Fett sarà composta da sette episodi, che inizieranno ad uscire settimanalmente sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo 29 dicembre 2021. Quali sono le vostre aspettative? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.