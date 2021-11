Boba Fett, nella serie rivedremo una nota organizzazione del mondo di Star Wars?

Oggi è stato finalmente diffuso il primo attesissimo trailer di The Book of Boba Fett, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars prodotta da Disney+. E secondo i fan, questa potrebbe essere anche il palcoscenico in cui vedremo ricomparire una nota organizzazione...

I fan di Star Wars hanno iniziato alla grande il mese di novembre grazie a un primo sguardo alla nuova serie tv di Disney+ The Book of Boba Fett sotto forma di trailer.

Trailer che ha infervorato gli animi non solo per quanto già visto, ma per quello che potrebbe significare per il futuro della serie e della galassia, soprattutto perché le aspettative nei confronti di chi potrebbe apparirvi sono molto alte.

Ad esempio in uno dei tweet che hanno seguito l'arrivo del trailer online "Sono sicuro che dopo gli eventi della Guerra dei Cacciatori di Taglie arriverà l'Alba Cremisi a a regolare i conti con Boba Fett. Oh Mio Dio non vedo l'ora #TheBookOfBobaFett".

Il riferimento è l'organizzazione criminale per cui lavorava anche Qi'ra (interpretata da Emilia Clarke in Solo A Star Wars Story), e che si scoprirà poi essere guidata da Darth Maul.

Dato che The Book of Boba Fett vedrà "il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia fino a quando ritorneranno su Tatooine per imporsi come nuovi sovrani di quel territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e i suoi". Ma una particolare organizzazione potrebbe mettere loro i bastoni tra le ruote, e questa per alcuni sarebbe proprio l'Alba Cremisi.

Specialmente visti gli eventi di The War of The Bounty Hunters, in cui assistevamo alle conseguenze del piano allestito da Qi'ra, che creò conflitti in tutta la galassia.

