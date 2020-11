Boba Fett, la serie spin-off sul cacciatore di taglie potrebbe essere un prequel

Boba Fett, l'iconico cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison, è tornato nell'universo di Star Wars in The Mandalorian di Disney+. Anche se il personaggio deve ancora tornare nel corso degli ultimi tre episodi della serie Diseny+, è stato annunciato che sulla stessa piattaforma di streaming avrà il suo spin-off dedicato.

Ora, nuove indiscrezioni suggeriscono che la serie di Boba Fett attualmente in fase di sviluppo sarà un prequel, che si svolgerà qualche tempo prima degli eventi di The Mandalorian. La notizia arriva da The Direct, che riferisce anche che Jordan Bolger (Peaky Blinders) è attualmente in trattative per un misterioso ruolo di supporto nella serie.



Se la serie sarà un prequel, probabilmente possiamo aspettarci che risponda alla domanda su come Fett sia sopravvissuto alla caduta nella fossa del Sarlacc in Star Wars - Il Ritorno dello Jedi.



Disney e e Lucasfilm stanno cercando di avviare la produzione di Fett a metà novembre, quindi è possibile che la serie abbia già iniziato le riprese. Anche se alcuni potrebbero pensare che un personaggio come Fett sarebbe più adatto per il grande schermo, i dirigenti ci hanno informato che Disney+ è il futuro immediato.

All'inizio di quest'anno, l'allora CEO della Disney Bob Iger ha detto che "la priorità per Star Wars nei prossimi anni è la televisione. C’è dell'altro in arrivo da The Mandalorian...inclusa la possibilità di infonderlo con più personaggi e la possibilità di portare quei personaggi alle loro serie dedicate".



Nuovi episodi di The Mandalorian arrivano su Disney+ ogni venerdì. La serie Boba Fett non ha ancora ricevuto una data di uscita ma l'hype cresce sempre di più.