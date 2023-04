Bobby Meritorious, Robert De Niro reciterà nella serie poliziesca targata Paramount+

Robert De Niro entra ufficialmente nel cast di Bobby Meritorious, serie poliziesca targata Paramount+ e scritta da Billy Ray, sceneggiatore conosciuto per pellicole come Hunger Games, Il segreto dei tuoi occhi e Terminator - Destino oscuro.

La trama è incentrata sul procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (con tutti gli enormi, illimitati privilegi che ne derivano) e su Avery Accomando, il quale, in quanto informazione più importante del caso SDNY, è pronto a distruggere una volta per tutte l'istituzione. Sarà l'ex poliziotto Bobby Meritorious (De Niro) a cercare di riportare la giustizia sugli eventi.

De Niro sarà anche produttore esecutivo insieme a Jane Rosenthal e Berry Welsh: non abbiamo dubbi sull'enorme valore che riuscirà ad apportare alla serie TV in questione – basti pensare alle sue brillanti interpretazioni in pellicole del calibro di Il padrino - Parte II, Taxi Driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi e Joker. A proposito, sapevate che Robert De Niro sarebbe potuto essere al posto di Tom Hanks in QUEL film? Non sorprende che una carriera simile gli abbia conferito innumerevoli riconoscimenti, come il premio Oscar per miglior attore non protagonista (Il padrino - Parte II) e il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico (Toro scatenato).

Ci auguriamo che Bobby Meritorious riuscirà a cavalcare lo stesso successo e la stessa qualità dei progetti precedenti. Al momento, l'attore è impegnato nella serie Zero Day, un thriller politico targato Netflix la cui data di pubblicazione non è ancora stata annunciata. Per approfondire la sua celebre carriera, ecco quali sono i migliori film per i quali Robert De Niro non ha vinto l'Oscar.