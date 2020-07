Bobo Vieri dichiara guerra ai kg di troppo: si allena ogni giorno con 'Costanza'

Bobo Vieri ormai non ha più il fisico di una volta e, complice la quarantena ha guadagnato un bel po' di kg, arrivando a pesare addirittura quasi 110 kg. Ora è deciso però a rimettersi in forma e, con l'aiuto di Costanza Caracciolo sta tentando di destreggiarsi tra allenamenti e dieta ferrea.

I bagordi dei mesi sono scorsi sono ormai un ricordo lontano e, il calciatore volente o nolente ha dovuto mettere la testa a posto. Su Instagram ha rivelato di essere ingozzato ma che, ora è giunto il momento di fare le cose per bene per salvaguardare la linea e la salute:

"Ieri ho detto che avrei mangiato di tutto. Infatti ho ho mangiato la lasagna, patatine fritte con la pizza, però da lunedì mi rimettevo a stecchetto per tutta la settimana, quindi ora vado a casa e faccio colazione. Mi faccio un toast, poi yogurt greco con un po’ di miele e per questa mattina siamo a posto".

Mostrando poi foto dei suoi allenamenti e dei suoi piatti light ha aggiunto: “Oggi ho fatto un chilometro in più: 5 chilometri di corsa. Uno pure di camminata. Ora sto tornando a casa, quindi farò almeno un altro chilometro se non un chilometro e mezzo…e per oggi va bene così. Non bisogna mollare. In tanti mi scrivete: ‘Come fai ad andare a correre ogni mattina?’. É la voglia di dimagrire. Siccome sono diventato un ‘bufalo’ di quasi 107 chili, ero inguardabile, allora mi sono detto: ‘Bobo, non ti stanno più le camice e i pantaloni. Nemmeno le magliette taglia XXL ti stanno più!’. Quindi mi sono rimesso a mangiare bene e a fare attività. Ragazzi non mollate!”

Mentre Bobo tenta di recuperare la linea perduta, le sue ex sembrano mantenere intatta la forma perfetta nonostante le gravidanze. Elisabetta Canalis e Melissa Satta si mostrano infatti al meglio durante le vacanze in Sardegna.