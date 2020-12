Bocelli ospite a Domenica In, polemica sui social: 'É un negazionista!'

Ricorderete sicuramente tutti la polemica nata tra Fedez e Bocelli, a seguito delle dichiarazioni poco consone del tenore italiano in merito alla pandemia di Covid-19. Il pubblico sembra non aver dimenticato questo suo scivolone e così nel corso di una sua ospitata a Domenica In è stato aspramente criticato sui social.

Diversi utenti del web si sono riversati su Twitter per chiedere spiegazioni alla Rai, qualcuno ha scritto: "Bocelli, dopo le dichiarazioni negazioniste, nel più importante salotto della domenica del servizio pubblico. Un po’ di vergogna a #domenicain e nella Rai tutta quando?", qualcun altro invece: "Noto con dispiacere che il negazionista continua ad essere ospitato in televisione". Un altro post invece sottolinea le doti canore di Bocelli, indugiando sulle scarse qualità umane: "Bocelli il 'negazionista'. Lo apprezzo come cantante, meno come uomo. Che delusione, lo credevo diverso".

In studio Bocelli dopo esibito, ha raccontato della sua esperienza col virus. Quasi tutti i componenti della sua famiglia sono stati contagiati dal Covid, senza conseguenze particolarmente gravi: "Quando mi hanno detto che ero positivo è stato nel momento più drammatico, quando c’erano le terapie intensive che si riempivano e c'era il panico generale. Per fortuna io stavo bene e ho detto ‘speriamo di continuare a stare bene’. In casa mia, tranne Veronica (Veronica Berti, moglie di Bocelli, presente con lui durante l'intervista, ndr), sono stati tutti contagiati, ma senza conseguenze per fortuna". Sdrammatizzando ha poi aggiunto: "La paura è la sola cosa di cui aver paura, dicono gli inglesi".

Intanto sembra che il prossimo anno Mara Venir non sarà al timone di Domenica In.