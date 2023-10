Bodies: guida al cast e ai personaggi della nuova serie Netflix del momento

Negli anni Netflix ormai ci ha abituato all'arrivo sporadico di nuove produzioni proprie, spesso molte di queste non hanno soddisfatto le aspettative, ma tuttavia ce ne sono sempre state altre che invece hanno rappresentato vere punte di diamante per la piattaforma di streaming di riferimento. Che questo sia il caso anche di Bodies?

Il nuovo spettacolo è uscito sulla piattaforma ufficialmente lo scorso 19 ottobre, tuttavia è arrivato un po' in sordina senza lasciare dietro di sé un grosso sciame di chiacchiere ed opinioni come accaduto per altre produzioni, come ad esempio il recente One Piece.

Bodies è ispirato al fumetto DC Vertigo, di genere poliziesco/fantascientifico lo show vede per protagonisti quattro detective, che in differenti linee temporali si ritrovano ad indagare sul medesimo omicidio, il tutto porterà a svolte inaspettate e all'ausilio di viaggi nel tempo.

La produzione sembrerebbe non aver badato a spese ed ha formato un cast di tutto rispetto, con al centro stelle vere e proprie del calibro di Stephen Graham e Shira Haas.

Quest'ultima interpreta la detective Iris Maplewood, una detective che vive nel 2053. Il suo personaggio vive in un futuro distopico mentre cerca di impressionare i suoi superiori per poter fare carriera.

Nel cast anche Jacob Fortune-Lloyd che impersona Charlie Whiteman. Si tratta di un investigatore che vive nella Londra del 1941, portando con sé numerosi segreti.

Voi che ne pensate? Ecco il trailer di Bodies.