Bodies: su Netflix arriva un nuovo thriller mystery che vi ossessionerà

Dopo il teaser di Bodies, Netflix ha finalmente rilasciato il trailer completo della sua nuova serie, un thriller misterioso mescolato con dell'intrigante fantascienza.

Bodies debutterà il 19 ottobre sulla piattaforma streaming, e lo show sembra essere estremamente promettente a livello di intensità e ritmo, con una trama complessa e audace. La punta di diamante del cast sarà Stephen Graham, già presente nella serie Netflix Peaky Blinders, ma anche interprete in numerosi altri show come Boardwalk Empire, Taboo e Band of Brothers.

La serie racconta di un detective che trova un corpo in una strada senza DNA, né passato, né ferite. Dopo aver scavato a fondo negli archivi, si scopre che quello stesso corpo è stato ritrovato anche nel più improbabile dei luoghi: esattamente la stessa strada nel 1890, nel 1941, 2023 e nel 2053. Quattro morti, un corpo, 150 anni di distanza e nessuna risposta. La serie esplorerà diversi periodi storici. Insieme, quattro investigatori dovranno risolvere un mistero con pochissimi punti di riferimento e apparentemente surreale.

Lo show è ispirato all’omonima graphic novel di successo, e oltre a Stephen Graham, fanno parte del cast Jacob Fortune-Lloyd, Shira Haas, Amaka Okafor e Kyle Soller. E voi siete curiosi di vedere questa nuovissima serie Netflix? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.