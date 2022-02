Bodies, Netflix dà il via a una nuova serie thriller britannica

Netflix torna a investire nelle produzioni originali britanniche con Bodies, una nuova serie thriller che adatterà l'omonima graphic novel di Si Spencer: quattro detective che si trovano a Londra in quattro periodi storici diversi dovranno indagare sullo stesso omicidio.

Dopo il recente annuncio della serie Netflix Palomino dai produttori di The Crown, ecco un nuovo progetto thriller per il colosso dello streaming: non poteva che essere la città che ha dato i natali a Sherlock Holmes a ospitare una nuova e misteriosa serie crime.

La serie coprirà quattro diversi periodi con altrettanti protagonisti alla ricerca della verità per oltre 150 anni: le indagini sull'omicidio che avviene a Whitechapel a fine '800 inizieranno con il detective Edmond Hillinghead, proseguiranno negli anni '40 con l'avventuriero Karl Whiteman e con la detective Shahara Hasan nei primi anni 2000. Infine, nel post-apocalittico 2050 l'amnesico Maplewood indagherà sugli eventi con un'inquietante prospettiva.

Pubblicata nel 2014, la graphic novel di Si Spencer che si presta all'adattamento televisivo era stata il frutto del lavoro di 4 artisti, ognuno al lavoro sulle illustrazioni dei diversi periodi storici caratterizzati da diversi stili e generi della narrativa sul crimine: dal classico detective dell'epoca vittoriana, al noir di metà '900, fino ai moderni polizieschi e alla fantascienza distopica. L'autore britannico è scomparso a febbraio 2021 all'età di 59 anni.

La serie in 8 episodi, creata da Paul Tomalin, sarà prodotta da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures e dal regista tedesco Marco Kreutzpaintner (che dirigerà alcuni episodi insieme alla regista cinese Haolu Wang).

Nell'attesa di novità in merito al casting e alla produzione della serie, ecco tutte le serie in uscita su Netflix a marzo 2022.