Bodies, la nuova serie Netflix perfetta se amate i misteri, gli omicidi e i fumetti

Bodies è la nuova miniserie thriller di Netflix adattata dal fumetto di Si Spencer e che porterà gli spettatori a visitare Londra in quattro periodi storici differenti alla scoperta di un mistero che si dipana dal 1890 fino a un 2050 post apocalittico. La piattaforma ha diffuso il primo teaser trailer della serie in otto episodi.

La nuova miniserie thriller che sta per sbarcare sulla piattaforma di streaming dalla N rossa promette di fare felici tanto i fan dei gialli quanto quelli dei fumetti: Bodies è infatti l’adattamento della serie a fumetti del creatore di Hellblazer: City of Demons.

Lo show televisivo seguirà le vicende di quattro detective di quattro ere differenti che cercheranno di risolvere un mistero terribile cominciato nella Londra vittoriana.

Protagonisti del nuovo adattamento saranno Stephen Graham, Shira Haas, Jacob Fortune-Lloyd, Amaka Okafor e Kyle Soller, di cui vi proponiamo un’intervista in riferimento ad Andor.

La sinossi ufficiale recita: “Quattro detective che vivono in quattro epoche diverse trovano il corpo della stessa vittima di omicidio nella Whitechapel di Londra. Ben presto si rendono conto che le loro indagini li hanno messi al centro di una misteriosa cospirazione che si estende per oltre 150 anni. La miniserie Vertigo Comics ha presentato un mistero con quattro detective, quattro periodi temporali e quattro cadaveri, con tutte le storie ambientate a Londra. Edmond Hillinghead è un uomo del 1890 che cerca di risolvere un omicidio che non interessa a nessuno, nascondendo al contempo il proprio segreto. Karl Whiteman è il nostro affascinante avventuriero del 1940 con un passato sconvolgente. Shahara Hasan è il sergente donna del 2023 che cammina tra religione e potere. Maplewood, invece soffre di amnesia nel suo 2050 post apocalittico e porterà una prospettiva inquietante a tutta la vicenda”.

In attesa di poter vedere la miniserie, in uscita il 19 ottobre, vi lasciamo a una panoramica delle uscite Netflix di settembre.