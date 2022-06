Bodkin, Will Forte protagonista della serie Netflix prodotta da Barack e Michelle Obama

Will Forte reciterà da protagonista nella serie di Netflix intitolata Bodkin, prodotta dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e dall'ex first lady Michelle Obama. Lo show, creato da Jez Scharf, sarà uno dei progetti principali del prossimo futuro di Netflix, e le premesse sembrano ingolosire i fan.

Bodkin racconta la storia di un gruppo di podcaster che indagano sul caso di una persona scomparsa e scoprono più di quanto si aspettassero. Il cast comprende anche Siobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot e Chris Walley.



Forte interpreterà Gilbert Power, un americano entusiasta e dalla mente aperta trapiantato a Dublino che si adatterà al contesto creato con il resto dei personaggi.

Progetti come MacGruber e The Last Man on Earth hanno mostrato le doti da black humour di Will Forte e la descrizione dello show sembra perfetta per per mescolare le sue peculiarità con quelle della sceneggiatura.



"Bodkin è un thriller cupo e sarcastico su un gruppo eterogeneo di podcaster che ha deciso d'indagare sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in un'idilliaca cittadina della costiera irlandese. Ma quando iniziano ad indagare, scoprono una storia molto più grande e più strana di quanto abbiano mai potuto immaginare. Mentre i nostri eroi cercano di discerne la realtà dalla finzione sul caso, i loro colleghi e loro stessi, la serie sfida la nostra percezione della verità ed espone le storie che raccontiamo a noi stessi per giustificare le nostre convinzioni o convalidare le nostre paure".

Will Forte reciterà con Lana Condor in Coyote vs Acme, al fianco di John Cena.