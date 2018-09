Bodyguard: il drama targato BBC One con Richard Madden sarà distribuito da Netflix!

Bodyguard, il nuovo drama prodotto da BBC One ed avente per protagonista Richard Madden de Il Trono di Spade, sarà distribuito al di fuori dell' Inghilterra e dell'Irlanda da Netflix. A dare l'annuncio è stato il noto portale americano Deadline.

Creato, scritto e prodotto da Jed Mercurio, Bodyguard ha debuttato su BBC One il 26 agosto ed è stato visto da 10,4 milioni di spettatori, con uno share del 40,9%. Si tratta del risultato più alto mai fatto registrare da un drama sui canali britannici nell'arco di un decennio.

Ambientato all'interno dei corridoi del potere, lo show racconta la storia fittizia di David Budd (Madden), un eroico veterano di guerra che ora lavora come Specialist Protection Officer per il Metropolitan Police Service di Londra. Quando gli viene incaricato di proteggere l'ambizioso e potente ministro degli interni Julia Montague (Keeley Hawes), Budd si trova diviso tra il suo dovere e le sue convinzioni. Responsabile per la sua sicurezza, potrebbe diventare la sua più grande minaccia?

La premiere di Bodyguard su Netflix è invece fissata al 24 ottobre. Maria Kyriacou, Presidente, di ITV Studios ha così commentato la notizia: "Bodyguard ha letteralmente conquistato il Regno Unito con i suoi colpi di scena. È un esempio perfetto di uno spettacolo prodotto localmente che ha un enorme appeal globale. Grazie alla nostra partnership con Netflix, non vediamo l'ora che il pubblico di tutto il mondo si goda lo spettacolo tanto quanto abbiamo potuto farlo noi."