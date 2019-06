Bodyguard: alla fine delle riprese Richard Madden si sentiva distrutto

Nonostante abbia vinto un Golden Globe come miglior attore protagonista per Bodyguard, interpretare il ruolo del veterano David non è stato facile per Richard Madden, che dopo aver finito le riprese della serie ha sofferto a causa dell'eccessiva identificazione con il suo personaggio.

Richard Madden (al momento al cinema con Rocketman) ha recentemente vinto il Golden Globe per la sua interpretazione del veterano di guerra David Budd in Bodyguard, disponibile su Netflix. In un'intervista per Hollywood Reporter l'attore ha però confessato che le riprese della serie tv l'hanno provato, facendolo sentire alla fine "isolato e distrutto" e anche vulnerabile, proprio come il suo personaggio.

"Finisci per passare più tempo nei panni di qualcun altro, pronunciando le parole di qualcun altro, pesando i pensieri di qualcun altro. Perdi un po' di te stesso." ha detto Madden, che evidentemente ha sofferto per un'eccessiva identificazione con il ruolo che interpretava.

In un'altra occasione l'attore ha anche parlato della depressione, affermando che, anche se è qualcosa che purtroppo non lascia mai del tutto chi ne ha sofferto, ha imparato ad affrontarla meglio, tenendosi occupato e prendendosi cura di se stesso.