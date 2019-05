Bodyguard: la seconda stagione si farà, ma bisognerà attendere ancora un po'

In una nuova intervista, l'attore Richard Madden ha confermato l'intenzione di voler continuare con una seconda stagione la soprendente Bodyguard, di cui è il protagonista assoluto.

La serie prodotta da BBC One ha fatto registrare uno strepitoso record d'ascolti nel suo ultimo episodio della prima stagione, capace di totalizzare nel Regno Unito circa 10.4 milioni di telespettatori ed uno share pari al 40.9%. Con dati di questo tipo ci si aspettava un repentino rinnovo per una seconda stagione, ma così non è stato. Ora apprendiamo dallo stesso Madden che l'intenzione di andare avanti con nuovi episodi c'è, ma che bisognerà attendere ancora un po' prima dell'inizio dei lavori.

Madden e il creatore dello show Jed Mercurio si sono trovati d'accordo sul fatto che nei nuovi episodi bisognerà affontare un Budd più in avanti nella sua storia, il che potrebbe segnare un salto temporale non indifferente. "Ne abbiamo parlato, e abbiamo discusso della cosa con Jed circa un mese dopo la trasmissione dell'ultimo episodio. Abbiamo deciso di prenderci almeno un anno per decidere come realizzare qualcosa di meglio. Non possiamo riprendere da dove avevamo lasciato. David Budd ha decisamente bisogno di una vacanza dopo quello che ha passato. Non tornerà al lavoro, vero? Inoltre, è anche l'uuomo più famoso di Londra per via di quello che è successo al termine del sesto episodio. Non potrebbe mai tornare al lavoro come se niente fosse. Sia io che Jed pensiamo sia molto meglio pensare di ritrovarlo tipo 18 mesi dopo, due anni dopo quanto è successo e vedere come se la passa. Cosa gli è accaduto?".

Madden, inoltre, si dice assolutamente eccitato all'idea di tornare nel ruolo: "Amerei molto tornare dentro la sua testa, scoprire cosa ne penserebbe a livello morale di tutto quello che gli è accaduto, dopo tutta questa esperienza. Penso si tratti di una storia veramente pazzesca e non vedo l'ora di scoprire quello che Jed si inventerà".

Ricordiamo che la prima stagione di Bodyguard è stata diffusa al di fuori del Regno Unito da Netflix (Italia compresa).