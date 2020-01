BoJack: Endgame, prepariamoci all'addio con il final trailer della sesta stagione

Le (dis)avventure del cavallo più folle e imprevedibile di Hollywoo stanno per terminare e, a sole due settimane dell'attesissimo finale di stagione, Netflix pubblica due commoventi e quanto mai emozionanti poster e finale trailer: pronti a dire addio a BoJack?

Il trailer inizia proprio lì dove lo avevamo lasciato prima del cliffhanger di metà stagione: alle porte di un'aula universitaria, che si aprono per lui come una nuova vita, una vera e propria rinascita che gli permetterà di lasciarsi alle spalle tutte le azioni passate azioni e l'odio verso se stesso.

"Ho fatto molti errori, ma se guardi indietro al vecchio BoJack non posso fare a meno di pensare: chi è quello? Ho raschiato il fondo del barile solo per scoprire che sotto di esso c'è un fondo ancora più profondo. Ho sempre pensato alla mia vita come ad una recita, facevo di tutto per apparire come le persone che vedevo in televisione, che però erano nient'altro che attori e personaggi in rovina."

Il trailer inizia con una riflessione di BoJack Horseman sul suo passato, inquadrando alcune delle scene salienti degli ultimi episodi, per poi dare spazio ai suoi compagni di viaggio.

Gli ultimi 8 episodi di BoJack Horseman saranno disponibili su Netflix dal 31 gennaio e non abbiamo dubbi che, così come i precedenti finali di stagione, ci lasceranno con una fitta al cuore, stavolta definitiva.