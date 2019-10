BoJack Horseman 6: su Netflix disponibile da oggi la prima parte degli ultimi episodi

Il momento atteso da orde di fan è arrivato. Da oggi su Netflix, 25 ottobre, trovate su Netflix la prima parte (otto episodi) della sesta e ultima stagione di BoJack Horseman, serie tv animata creata da Raphael Bob-Waksberg e disegnata da Lisa Hanawalt. Lo show si concluderà definitivamente con la seconda parte degli episodi ad inizio 2020.

Ambientata a Hollywood, in un mondo dove convivono e si relazionano tranquillamente esseri umani e animali antropomorfi, BoJack Horseman racconta le vicende del protagonista omonimo del titolo, un cavallo ex star televisiva dello show Horsin' Around, che in seguito alla chiusura della serie cerca di ridare slancio alla sua carriera senza troppa convinzione, passando le giornate a poltrire nella sua lussuosa villa, ubriacandosi e intrattenendo relazioni occasionali. BoJack cerca di lavorare alla sua biografia con la ghostwriter Diane Nguyen, moglie dell'amico e rivale Mr. Peanutbutter; ha una fidanzata che contemporaneamente è anche la sua agente, Princess Carolyn. E un coinquilino abusivo, Todd.



Lo show nel corso delle stagioni ha ospitato diverse guest star, tra cui Daniel Radcliffe, Paul McCartney e Henry Winkler.

Il cast vocale originale è composto da Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie, Paul F. Tompkins e Aaron Paul nel ruolo di Todd.

Acclamata dalla critica, la serie ha conquistato diversi premi nel corso degli anni. Secondo quanto dichiarato da Aaron Paul la chiusura della serie è dovuta alla decisione di Netflix. Lo scorso settembre è stato diffuso il trailer ufficiale di questa ultima stagione.