BoJack Horseman, Amy Sedaris su un possibile revival: 'Penso spesso a Princess Carolyn'

Considerata una delle migliori serie d'animazione mai realizzata, BoJack Horseman non è mai stata dimenticata dai suoi fan e anche dagli attori che hanno prestato la propria voce ai personaggi. Nel corso delle sei stagioni arrivate su Netflix è stato emozionante seguire l'evoluzione di tutti e Amy Sedaris ha ammesso di pensare spesso a una reunion.

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, Sedaris ha detto che pensa ancora a cosa potrebbe fare Princess Carolyn. "Si ha davvero voglia di rivederli", dice Sedaris. "Mi sono sentita così con Strangers With Candy, ma si desidera sempre una serie di rimpatriate, soprattutto se si svolge in una scuola superiore, perché ci sono gli anniversari dei 10 e 20 anni. Investi così tanto in questi personaggi e ti chiedi sempre: 'Beh, chissà dove saranno ora?'".

Ricordiamo che BoJack Horseman è stato cancellato dopo la Stagione 6 e che nei piani iniziali era previsto che lo show continuasse per più stagioni ancora. Sebbene non sia mai stato rivelato il motivo preciso per cui BoJack è stato cancellato, il creatore della serie Raphael Bob-Waksberg ha dichiarato di sapere esattamente quando il rapporto tra lo show e Netflix ha iniziato a incrinarsi.

"Avevo l'orgoglio di squadra di Netflix", ha detto Bob-Waksberg in un profilo del New Yorker all'inizio di quest'anno. "Non riesco a immaginare un altro momento o luogo in cui BoJack abbia avuto il successo e il numero di stagioni che ha avuto". Su queste pagine potete leggere la recensione di BoJack Horseman 6.

In un'altra separata, l'autore ha rivelato di essere rimasto sorpreso dal numero di persone che sono rimaste colpite e che si sono affezionate allo show.

"Credo che la cosa di cui sono più orgoglioso di BoJack Horseman, e che mi ha colto di sorpresa, sia il fatto di non essermi necessariamente reso conto che questo sarebbe stato un prodotto secondario dello show, ma l'effetto che ha sulle persone", ha rivelato Bob-Waksberg. "Il modo in cui aiuta le persone a parlare dei loro sentimenti con i loro cari o con il loro terapeuta, forse. Il modo in cui lo show ha incoraggiato le persone a cercare aiuto per i loro problemi. A sentirsi meno soli. Per dare loro un linguaggio per articolare i sentimenti che hanno provato e che forse pensavano di provare solo loro".