Bojack Horseman, gli autori parlano dell'episodio nominato agli Emmy

Will Arnett dà sempre il meglio di sé in Bojack Horseman come doppiatore del protagonista, ma nella scorsa stagione si è superato con l'episodio Free Churro. Nella mezz'ora della puntata ha infatti recitato due toccanti monologhi: un flashback di Butterscotch, il padre di Bojack, e l'elogio funebre della madre Beatrice.

Free Churro è valso al team creativo una nomination agli Emmy, e recentemente gli autori hanno parlato con Collider dei retroscena legati all'episodio.

Alla domanda su come è venuta l'idea di un monologo lungo un episodio, lo sceneggiatore Raphael Bob-Waksberg ha risposto: "Probabilmente è uscita dalla stanza degli scrittori. Una cosa che ci chiediamo all'inizio di una nuova stagione è: cos'è che non abbiamo mai fatto prima? Mi sembra una sfida, qualcosa che ci porta a pensare alla storia in un modo nuovo."

Da quell'idea, pensando a quali tipi di storie utilizzare per un episodio del genere, è venuta quindi fuori la genesi dell'episodio.

La regista Amy Winfrey, che ha definito Free Churro un haiku, ricorda: "Quando abbiamo iniziato a guardare la sceneggiatura, eravamo un po' preoccupati, ci chiedevamo: Possiamo farcela? Ma poi siamo andati al tavolo di lettura e abbiamo sentito Will Arnett, era così avvincente che in quel momento ho pensato: Andiamo, facciamolo."

Bob-Waksberg ha suggerito di inserire qualche flashback per evitare che l'episodio diventasse noioso, ma poi si sono tutti convinti a non farlo. Sull'interpretazione di Will Arnett (che per Free Churro ha vinto un Annie Award), lo sceneggiatore ha raccontato che non c'è stata molta improvvisazione, al contrario di altre circostanze, e che quasi tutte le parti vocali sono state registrate in una sola seduta.

Bojack Horseman tornerà anche per la sesta stagione.