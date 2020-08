Bojack Horseman, ecco l'episodio della sesta stagione perfetto per gli Emmy

Sembra trascorsa ormai una vita dalla conclusione di Bojack Horseman ma, nonostante tutto, siamo in trepidante attesa per scoprire quale sarà il suo destino agli Emmy. Dobbiamo dirlo, ci sentiamo tutti un po' orfani dopo la conclusione di questo immenso capolavoro che ha cambiato per sempre il nostro modo di approcciare alle serie animate.

L'episodio che è stato nominato è "The View From Halfway Down", il penultimo episodio della sesta stagione, quello che forse più di ogni altro è rimasto impresso nel cuore del pubblico, lacerandolo irrimediabilmente.

Proprio in una recente intervista Raphael Bob-Waksberg ha spiegato le ragioni che hanno spinto il team creativo a sottoporre questo episodio all'Academy degli Emmy che ha poi deciso di premiarlo con la nomination come Miglior Serie Animata.

Il creatore di Bojack ha detto: "Voglio dire, quando l'episodio è uscito, è diventato chiaro che questo è davvero il grande episodio di cui parlano tutti. Penso che abbiamo una stagione molto forte con 16 episodi tutti favolosi ma, sembrava che questo episodio fosse davvero il culmine di tutta la storia di Bojack. Sembrava perfetto per questa occasione".

Poi ha aggiunto: "È il culmine dell'intero spettacolo, anche se è, per certi versi, un episodio molto atipico. Bojack è composto essenzialmente da episodi atipici che finiscono poi con il divenire tipici all'interno della serie, Penso che sia uno dei nostri punti di forza, è il modo in cui abbiamo mandato avanti la serie".

All'interno di questo episodio vengono mostrati tutti i fantasmi del passato di Bojack, nessuno degli altri personaggi principali è presente, eccezion fatta per Diane: "É tutto nella testa di Bojack, ed è tutto estremamente forte".

Dunque tra tutti gli episodi iconici di Bojack Horseman, questo è stato scelto per la sua grande forza espressiva e catartica allo stesso tempo.