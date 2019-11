BoJack Horseman: Raphael Bob-Waksberg conferma che Netflix ha deciso di chiudere la serie

Il trailer della sesta stagione di BoJack Horseman ha rappresentato un momento di esaltazione e allo stesso tempo di preparazione alla fine dello show: oltre alla data di uscita dei nuovi episodi, è arrivata infatti la conferma che la sesta sarebbe stata la stagione conclusiva.

L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa (soprattutto considerando l'ottima ricezione da parte di critica e pubblico) e subito si sono iniziate a fare delle ipotesi sui motivi della chiusura e su chi avesse preso la decisione. Nelle ore successive, Aaron Paul aveva scritto su Twitter che Netflix ha deciso di chiudere BoJack Horseman, lasciando intendere che non ci fossero ragioni creative da parte degli autori.



Un'ulteriore conferma viene proprio da Raphael Bob-Waksberg, il creatore di BoJack, che ne ha parlato durante un'intervista con Vulture: "Pensavo che saremmo andati avanti ancora un paio di anni", ha dichiarato Bob-Waksberg. "Cosi vanno gli affari. Fanno quel che è giusto per loro e sei anni sono davvero un buon percorso per uno show televisivo. Sono impressionato che ce l'abbiamo fatta fino a questo punto, non posso lamentarmi". L'autore ha poi dichiarato che se lo show avesse debuttato altrove o in un altro periodo di tempo, forse non ci sarebbe stata nemmeno una seconda stagione e dunque è grato di quel che lui e tutto il team sono riusciti a fare.



Bob-Waksberg ha anche rivelato di aver chiesto ai dirigenti di Netflix di essere avvisato in anticipo qualora si fosse deciso per la cancellazione, in modo da dargli il tempo necessario a chiudere al meglio la serie. "Quando hanno ordinato la sesta stagione, mi hanno detto 'ti ricordi quando ci hai chiesto un segnale? Pensiamo che questo sia il tuo segnale'. Sono davvero grato di aver ricevuto quell'avviso".

La prima parte della sesta stagione di Bojack Horseman è stata pubblicata su Netflix il 25 ottobre e se volete saperne di più potete leggere la nostra recensione dei primi otto episodi. Le puntate conclusive, invece, arriveranno il 31 gennaio 2020.