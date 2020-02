BoJack Horseman: Raphael Bob-Waksberg racconta dieci episodi iconici

BoJack Horseman si è confermato uno dei migliori show Netflix mai realizzati anche nella conclusione della sesta e ultima stagione della serie creata da Raphael Bob-Waksberg. Su Variety sono stati raggruppati dieci iconici episodi dello show e sono stati approfonditi proprio dal Bob-Waskberg.

Raphael Bob-Waksberg è andato a ruota libera. Trovate i commenti agli episodi al link di Variety ma ecco i passaggi più interessanti:"L'episodio 'Downer Ending' (1x11) è il massimo esempio di un grande passo nella direzione del tipo di storie e di show volevamo raccontare. Volevo che BoJack si sentisse come uno show reale e ben strutturato, nonostante presentasse animali antropomorfi stravaganti che parlano di avventure divertenti.

That's Too Much Man (3x11), la morte per overdose di Sarah Lynn. Visivamente è un episodio entusiasmante e magnificamente scritto, con una struttura così intelligente".





"The View From Halfway Down (6x11). Dopo la caduta in piscina, BoJack entra in uno stato di coma. La ragione per cui questo episodio s'intitola in questo modo è perché all'inizio della stagione mi sono reso conto che avevamo un titolo per ogni episodio che iniziava con ogni lettera dell'alfabeto. Volevo utilizzarle tutte così ho scelto la V. E abbiamo modellato l'episodio su questo, anche come cambia la prospettiva di BoJack. E tutto perché volevo usare la lettera V!".

Su Everyeye trovate il trailer degli ultimi episodi di BoJack Horseman, che si conclude con la sesta stagione. A dicembre Raphael Bob-Waksberg ha polemizzato con Netflix per il taglio dei credit.