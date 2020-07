BoJack Horseman, scoprite di cosa è più orgoglioso il creatore della serie

Raphael Bob-Waksberg, creatore dello show animato Netflix, BoJack Horseman, ha raccontato il motivo che l'ha reso più orgoglioso di aver realizzato la serie. E non si tratta del successo ottenuto, sia da parte della critica che dal pubblico, ma sentire i fan dire che lo show ha dato loro un modo per parlare più apertamente dei loro sentimenti.

"Penso che la cosa di cui sono più orgoglioso di BoJack Horseman, e di cui sono rimasto più sorpreso, è l'effetto che ha avuto nelle persone. I modi in cui aiuta le persone a parlare dei propri sentimenti ai propri cari o al loro terapeuta forse. I modi in cui lo show li ha incoraggiati a ricevere aiuto per i propri problemi. Per sentirsi meno soli. Per dare loro un linguaggio, per articolare i sentimenti che hanno provato, che forse hanno pensato di avere soltanto loro" ha spiegato Raphael Bob-Waksberg.



"Ciò che mi rende davvero felice quando incontro i miei fan è sentirmi dire 'Grazie, il tuo show mi ha dato un modo per parlare di qualcosa che stavo attraversando e di cui non riuscivo a parlare'. Ne sono immensamente orgoglioso" ha dichiarato il creatore dello show con protagonista un cavallo antropomorfo.

"Quando abbiamo iniziato con BoJack si è capito che il modello Netflix doveva dare agli show il tempo di trovare un pubblico e di creare quel pubblico, e ricordo che mi fu detto 'Ci aspettiamo che il più grande giorno della prima stagione di BoJack Horseman sia quando annunceremo la seconda stagione'".

