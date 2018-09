BoJack Horseman vicino alla fine? Parla il creatore Raphael Bob-Waksberg

Nel corso di un’intervista concessa a IndieWire, il creatore di BoJack Horseman ha parlato del futuro della serie e del successo mondiale ottenuto grazie a Netflix.

Come già accennato in precedenza, BoJack Horseman ha fatto il suo debutto su Comedy Central lo scorso mercoledì dalla prima stagione (fatto storico per Netflix che per la prima volta vede un suo prodotto su una rete broadcast).

Dopo una lunga chiacchierata sul processo di re-editing della serie per il canale (che tra gli altri ospita anche gli episodi di South Park), Raphael Bob-Waksberg ha parlato del futuro di BoJack Horseman, che non è ancora stata rinnovata per una sesta stagione, ma la quinta mandata di episodi è approdata solamente da due settimane sulla piattaforma digitale, quindi è probabile che un rinnovo arriverà a breve.

Tuttavia, il creatore dello show sarebbe soddisfatto anche se la serie non proseguisse, avendo raggiunto tanti traguardi nel corso di questi anni e anche se non ha mai pensato a una vera conclusione:

“Penso che creativamente parlando ci sono cose che sto ancora scoprendo sullo show, il suo mondo e i suoi personaggi, non sento di avvicinarmi a una conclusione dal punto di vista narrativo. Penso ci sono dei cambiamenti che potrebbero verificarsi e che porterebbero lo show in altre direzioni interessanti, con tipologie di storie completamente nuove. Le discussioni sulla creatività di uno show non sempre sono al centro quando si tratta di una serie già avviata, quindi alcune cose – come la sua durata – non dipendono da me e penso dovremo solo aspettare di vedere cosa succederà. Ogni stagione sono sempre più orgoglioso dello show e felice con le scelte che stiamo facendo. Penso che indipendentemente da quanto durerà mi sento molto fortunato di aver avuto la possibilità di realizzarlo per il tempo che ho avuto”.

La quinta stagione di BoJack Horseman è su Netflix dallo scorso 14 settembre.