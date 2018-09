BoJack Hoseman: online il trailer della quinta stagione della serie animata Netflix

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della quinta stagione di BoJack Horseman, la fortunata serie animata creata da Raphael Bob-Waksberg che vede Will Arnett come doppiatore dell'irriverente cavallo protagonista. "Questa sarà una stagione televisiva spettacolare".

Lo show è ambientato in una Hollywood in cui gli esseri umani e gli antropomorfi convivono: il protagonista è un attore fallito di una sitcom degli anni Novanta che cerca disperatamente di far tornare il proprio nome in auge dopo diversi anni passati tra alcolismo e droga. Il cast vocale originale comprende anche Amy Sedaris, Alison Brie, Paul F. Tompkins e Aaron Paul.

Nei mesi scorsi, Comedy Central ha annunciato di essersi aggiudicata i diritti per trasmettere lo show: la prima stagione andrà in onda a partire dal 26 settembre, seguita dalla premiere della ventiduesima stagione di South Park.

La quinta stagione di BoJack Horseman sarà disponibile su Netflix a partire dal 14 settembre.