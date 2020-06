Bomba su Barbara D'Urso: Mediaset chiude Live per sempre?

Il sito 361 Magazine riporta quest'oggi un'indiscrezione che qualora dovesse essere confermata sarebbe clamorosa: Mediaset infatti avrebbe intenzione di chiudere Live - Non è la D'Urso per sempre. I redattori infatti riferiscono che il Biscione avrebbe intenzione di sviluppare un palinsesto televisivo 20/21 intorno ad Alfonso Signorini.

Il conduttore infatti tornerà in autunno con le nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma a quanto pare oltre al reality show potrebbe andare in onda con un programma domenicale, che dovrebbe prendere il posto di Live - Non è la D'Urso. Una decisione finale non sarebbe ancora stata presa, anche perchè il contenitore d'informazioni di Carmelita ha riportato dei buoni ascolti con picchi anche di tre milioni per la stagione che si concluderà nelle prossime settimane.

Barbara quindi potrebbe restare solo con Pomeriggio 5, anch'esso andato in vacanza di recente dopo una stagione che si è rivelata essere più faticosa del previsto anche a causa dell'emergenza Coronavirus che la D'Urso ha raccontato quotidianamente facendo compagnia agli italiani durante la quarantena.

Non è da escludere anche che Mediaset le affidi un altro programma, da mandare in onda la domenica pomeriggio per contrapporlo a Domenica In di Mara Venier, che è stata riconfermata proprio di recente. Le conferme (o smentite) di rito potrebbero arrivare già a luglio, quando saranno presentati i palinsesti.