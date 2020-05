Bomba di Biagio D'Anelli: 'Nicola Vivarelli è felicemente fidanzato'

Si continua a parlare di Nicola Vivarelli (Sirius), il corteggiatore di Gemma Galgani ad Uomini e Donne. A sganciare la bomba è Biagio D'Anelli, il quale in una foto pubblicata sul proprio account Instagram potrebbe aver svelato un retroscena importante sul protagonista del programma di Maria De Filippi.

D'Anelli infatti scrive che "abbiamo riso e scherzato. Ora vi dico la verità perchè non è giusto prendere in giro la gente ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda è che si è messo d'accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per gemma". Il post è condito da un emblematico "guai in arrivo", e siamo sicuri che nelle prossime ore emergeranno altri dettagli a riguardo.

Anche Karina Cascella è intervenuta per commentare il post: "lo sbarbatello, come dice il mio amico Biagio D'Anelli pare sia fidanzato e vi posso dire che si sapeva che mentiva, dai. Ma lei, Gemma, resta a questo punto la peggiore, in entrambi i casi: sia se crede a lui, perché non avrebbe dignità, sia se cavalca anche lei l'onda della visibilità. Ma che ca**o, in 10 anni che sta là, io dico ma può essere mai che non va mai via? E dai!" scrive.

Qualche giorno fa su Tinder è stato scovato l'account di Vivarelli, mentre in precedenza era stata pubblicata una dichiarazione di una presunta ex fidanzata di Nicola.