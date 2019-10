Bone: su Netflix arriva la serie animata ispirata al fumetto di Jeff Smith

Bone, la celebre saga a fumetti di Jeff Smith vincitrice di numerosi premi, diventa una serie animata: a dare la notizia The Hollywood Reporter e il creatore non può che essere entusiasta: "Ho aspettato a lungo questo momento e Netflix sarà una casa accogliente per i miei personaggi"

Smith prosegue: "I lettori sanno che la storia evolve capitolo dopo capitolo, avventura dopo avventura. Trasformarlo in una serie animata è il modo migliore per portare in vita questi personaggi! Il team di Netflix ha colto la vera essenza di bone e sono sicuro creerà qualcosa di veramente speciale. È un'ottima notizia per i bambini e tutti gli amanti dei cartoni animati".

La serie inizia la sua storia editoriale nel 1991, anno di pubblicazione, e prosegue fino al 2004 con ben cinquantacinque capitoli. Il fumetto è uno dei più apprezzati dalla critica, vincitore di prestigiosi premi quali l'Eisner Award e l'Harvey Award. Nato come fumetto umoristico, Bone deve il suo successo al sapiente uso di ironia, stile epico e avventure drammatiche.

Ma chi è Bone, o meglio: cos'è? Protagonisti della serie sono tre "bone", creature bianche, antropomorfe e dal naso prominente: Fone Bone e i suoi due cugini Phoney e Smiley Bone. In fuga dalla loro città natale Boneville, si perdono in un deserto pietroso e raggiungono una vallata sconosciuta, dove vengono coinvolti nello scontro in tra gli esseri umani e le terrificanti "creature ratto" comandate dal misterioso Incappucciato.

Ancora non si sa quando inizieranno i lavori di produzione, ma Bone, insieme ai recenti annunci di un live-action su The Last Airbender e con il teaser trailer di The Witcher con Henry Cavill, è sicuramente uno dei prossimi contenuti più attesi.