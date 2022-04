Bone: Netflix ha cancellato la serie animata tratta dal fumetto di Jeff Smith

Secondo quanto riportato da The Wrap, un certo numero di creatori avrebbe affermato che "lo spazio dedicato a bambini e famiglie su Netflix Animation è cambiato" in seguito al licenziamento di Phil Rynda e di diversi membri del suo staff. Il primo risultato negativo derivante da questa mossa aziendale è stata la cancellazione della serie Bone.

Non solo Bone non verrà più sviluppata da Netflix, ma il colosso dello streaming ha anche deciso che non rinnoverà per ulteriori stagioni diverse sue serie animate. La notizia arriva all'indomani della perdita di abbonati per Netflix, circa 200mila, con l'ulteriore previsione che ne perderà altri 2 milioni entro i prossimi tre mesi. Sicuramente si tratta del momento più difficile nella storia della piattaforma digitale. C'è chi sostiene anche che la prossima mossa sia quella di introdurre pubblicità su Netflix. La serie animata su Bone era stata annunciata dal colosso nel 2019.

Bone è una saga a fumetti di Jeff Smith vincitrice di numerosi premi. La serie inizia la sua storia editoriale nel 1991, anno di pubblicazione, e prosegue fino al 2004 con ben cinquantacinque capitoli. Il fumetto è uno dei più apprezzati dalla critica, vincitore di prestigiosi premi quali l'Eisner Award e l'Harvey Award. Nato come fumetto umoristico, Bone deve il suo successo al sapiente uso di ironia, stile epico e avventure drammatiche.

Ma chi è Bone, o meglio: cos'è? Protagonisti della serie sono tre "bone", creature bianche, antropomorfe e dal naso prominente: Fone Bone e i suoi due cugini Phoney e Smiley Bone. In fuga dalla loro città natale Boneville, si perdono in un deserto pietroso e raggiungono una vallata sconosciuta, dove vengono coinvolti nello scontro in tra gli esseri umani e le terrificanti "creature ratto" comandate dal misterioso Incappucciato.