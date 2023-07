Bones, l'autore parla della possibilità di un revival: 'Siamo tutti ancora in contatto'

Viviamo in un epoca di continui sequel e revival, l'ultimo in ordine di tempo è il revival di Futurama che approderà a fine mese su Disney+, per non parlare poi della stagione revival di Justified in arrivo su FX. Così, in una recente intervista, anche Hart Hanson ha parlato della possibilità del ritorno della sua creatura, l'amata serie Bones.

Il creatore della serie Hart Hanson ha parlato della possibilità di un revival di Bones, serie della Fox durata per ben 12 stagioni, e ha rivelato che se ne è discusso. "Tutti i membri di 'Bones' sono in contatto tra loro", ha detto Hart a Variety. "In momenti diversi, ci si chiede: 'Cosa stai facendo? Qual è la tua disponibilità?'".

Parlando a una reunion del team creativo di Bones durante le proteste della WGA, Hart ha continuato: "Ora è complicato perché la Fox trasmette 'Bones', ma la Disney ha acquistato la 20th, quindi è proprietaria [dello show]. Ci vorrebbero un milione di agenti e di avvocati per capire chi è il proprietario di cosa e su quale piattaforma dovrebbe essere trasmesso. Ma ne continuiamo a parlare. E di tanto in tanto, siamo tutti abbastanza nostalgici da pensare: 'Forse dovremmo rifarlo'. Chi lo sa? Forse questo ci farà ripartire".

Per quanto riguarda la possibilità che i protagonisti della serie Emily Deschanel e David Boreanaz riprendano i rispettivi ruoli di Temperance Brennan e Seeley Booth, Hart ha dichiarato: "Abbiamo sentito dire che non sarebbero stati della partita, il che è già un segnale. Gli attori diranno la verità, ovvero che dipende da quello che è, dai copioni, da quello che sembra, se sembra giusto. Non faranno qualcosa solo perché ci siamo noi".

Probabilmente, le negazioni dei due attori sono arrivate dopo la causa per frode contro i produttori di Bones; Deschanel e Boreanaz hanno poi vinto la causa e sono stati risarciti.

La serie, che vedeva l'antropologa forense Dr. Temperance "Bones" Brennan e l'agente dell'FBI Seeley Booth risolvere casi esaminando i resti delle vittime, è andata in onda dal 2005 al 2017. Con 246 episodi, Bones rimane la serie drammatica della Fox più longeva di tutti i tempi.