Bong Joon Ho rivela che la serie di Parasite sarà come un film di sei ore

Mentre il pubblico italiano si prepara al ritorno in sala di Parasite, il regista del film Bong Joon Ho ha rivelato quali sono le sue idee che verranno sviluppate nella serie TV omonima prodotta da HBO.

In un'intervista concessa a The Wrap Bong Joon Ho ha affermato: "Avevo ancora tutte queste idee da quando avevo scritto la sceneggiatura, non potevo svilupparle tutte nelle due ore di film, così le ho tutte salvate sul mio iPad e il mio obiettivo con questa serie è di creare un lungometraggio dalla durata di sei ore". Una durata del genere per un film proiettato nelle sale è impensabile, per questo l'autore ha deciso di collaborare con HBO e Adam McKay per produrre un proseguo della pellicola vincitrice di un Golden Globe e dedicata agli Oscar come miglior film e miglior film internazionale.

Tutti gli appassionati delle opere dirette dal regista sudcoreano non potranno farsi scappare questo show, di cui non abbiamo ancora una data di uscita o le conferme riguardo gli interpreti che riprenderanno il ruolo dei protagonisti. Per concludere vi lasciamo con una notizia in cui abbiamo anche scoperto cosa ne penserebbe il regista di Parasite di lavorare con la Marvel, in cui Bong Joon Ho rivela di trovarsi molto più a suo agio a lavorare a progetti più intimi e personali come l'ultimo film.