Star Wars, Boba Fett tornerà? Robert Rodriguez 'Ho giurato di mantenere il segreto'

The Book of Boba Fett non è stato il successo che ci si aspettava e i fan più accaniti del cacciatore di teste sono rimasti delusi di come non sia stata resa giustizia a uno dei personaggi più iconici di Star Wars. Eppure non tutte le speranze sono perdute se un regista come Robert Rodriguez tiene la porta aperta a un’eventuale stagione due.

La nostra recensione di Book of Boba Fett analizza tutte le imperfezioni di una serie che avrebbe potuto sfruttare sicuramente meglio il carisma del mandaloriano più amato di sempre risultando invece imprecisa sotto troppi punti di vista e lasciando l’amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere e non è stato.

Le voci riguardo una seconda stagione non si sono mai placate del tutto e se lo show dovesse mai avere un seguito, Robert Rodriguez potrebbe essere uno dei candidati ideali per riportare in auge Boba Fett in maniera esplosiva.

In un’intervista rilasciata a i09, il regista non si sbottonato, ma proprio attraverso le sue parole criptiche sembra aver aperto più di una porta a proposito di un suo coinvolgimento nella questione: “Ho giurato di mantenere il segreto. Vorrei potervelo dire. Conosco tutte le risposte a quello che mi stai chiedendo, ma non posso dirlo”.

Quindi Rodriguez ha parlato di cosa significhi per lui essere stato parte dell’universo di Star Wars: “Tutto quello che vedevi ogni giorno… non sembrava neanche di essere in un dietro le quinte. Tutto sembrava così reale. Anche il volume era così reale che ti sembrava di essere in Star Wars. Come in quei Rock Camp in cui paghi per poter salire sul palco con artisti famosi. Ecco, questo è quello per cui un regista pagherebbe. Avere uno Star Wars Camp. Poter dirigere, montare e far parte dell’universo di Star Wars è una delle mie esperienze preferite, perché è stato un sogno che si è avverato”.

Accogliamo con estremo piacere le parole di uno dei registi più particolari di Hollywood rassicurando Rodriguez del fatto che il suo sogno continua a rimanere anche il nostro e nell’attesa di sapere qualcosa di più su un’eventuale stagione due di Book of Boba Fett, vi lasciamo, restando all’interno dell’universo di Guerre Stellari, alla curiosa notizia riguardo la canzone che aveva spoilerato tutta la trama di La Minaccia Fantasma.