E-book e servizi di rilegatura al primo posto nei rincari dopo il lockdown

Durante lo scorso periodo di quarantena sono stati molti i prodotti ad aver subito un sensibile aumento dei prezzi: stando alla top 10 pubblicata dall'unione dei consumatori, però, il maggior rincaro è stato registrato per quanto riguarda i servizi di rilegatura di libri e di download di e-book.

Quello nel settore degli e-book è stato un rincaro che ha dell'incredibile: nel corso del lockdown si è infatti registrato un rialzo pari al 30,4% del prezzo iniziale, ovviamente dovuto alla volontà di sfruttare la necessità di procurarsi da leggere delle tante persone costrette alla quarantena.



Non solo e-book, comunque: la top ten pubblicata dall'Unione Nazionale Consumatori coinvolge tante altre categorie, tra cui quella della frutta fresca (+12,8%) e quella degli apparecchi per il trattamento dell'informazione come notebook e computer fissi, che hanno registrato un rincaro pari al 12%.



Monitor e stampanti occupano il quarto posto di questa triste classifica (+11,3%), seguiti a ruota dagli apparecchi per la telefonia fissa (+7,7%). "Evidentemente i telefoni fissi che si avevano non potevano bastare dal momento che tutta la famiglia era reclusa tra le quattro mura di casa e c'è chi ha pensato bene di cogliere questa necessità per guadagnarci. Insomma, a fronte di un indice generale aumentato da febbraio a maggio solo dello 0,1%, c’è chi ha approfittato dei beni che gli italiani hanno dovuto prendere o acquistare maggiormente per via dell'emergenza Coronavirus, per lucrare" è stato il commento dell'avvocato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.



Tornando agli e-book, intanto, qui trovate la nostra recensione dell'Amazon Kindle 2019.