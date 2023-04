Bookie, Charlie Sheen e Chuck Lorre insieme per la nuova serie HBO Max dopo la faida

Dopo Due uomini e mezzo e le vicende turbolente scaturite dal caso Charlie Sheen, l'attore e Chuck Lorre tornano a collaborare in un'appassionante commedia.

Secondo i rumor riportati da Deadline, l'attore e il produttore lavoreranno insieme sul set di in How to Be a Bookie, una comedy scritta da Chuck Lorre (The Big Bang Theory ) e Nick Bakay ( Mom, Young Sheldon ). Nel cast anche il comico Sebastian Maniscalco, doppiatore di Capitan Spike in Super Mario Bros - Il Film, la pellicola record d'incassi. La comedy, che andrà in onda su HBO Max, racconterà le vicende di un allibratore che lotta per sopravvivere quando la legalizzazione del gioco d'azzardo sportivo è oramai imminente. Sullo sfondo della crisi personale del protagonista, i rapporti con famiglia, clienti e colleghi sono sempre più tesi mentre il suo stile di vita che lo fa rimbalzare dietro ogni angolo di Los Angeles. Non si hanno dettagli sul ruolo che interpreterà Sheen.

L'attore sarà impegnato anche nella serie TV Ramble On: Sheene interpreterà se stesso nello show ambientato a Hollywod scritto da Doug Ellin. Si vocifera che si tratti di una commedia drammatica che seguirà i veterani di Hollywood che cercano di reinventarsi insieme a talenti esordienti che invece tentano la scalata al successo.