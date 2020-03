Boomerang: la seconda stagione vedrà alla regia solamente donne di colore

Secondo quanto riportato da Deadline, BET ha appena annunciato che alla regia della seconda stagione di Boomerang ci saranno solamente donne di colore, una scelta di campo parecchio schierata e radicale per lo show e probabilmente anche un messaggio chiaro all'industria. La seconda stagione debutterà l'11 marzo prossimo.

La serie, prodotta dalla Hillman Grad Productions dell'attrice e sceneggiatrice Lena Waithe, ha infatti confermato che alla regia dei nuovi episodi ci saranno solo donne di colore: Dime Davis (A Black Lady Sketch Show, The Chi) che ha anche lavorato alla prima stagione e che quest'anno si è occupata della regia di quattro episodi, Tiffany Johnson (Dear White People, Black Monday, Twenties) e Katrelle N. Kindred che invece si occuperanno di due episodi a testa. La Davis sarà anche sceneggiatrice dello show insieme a Angeli Millan (The Cleveland Show, Us and Them, The Muppets). Per quanto riguarda la Kindred, si tratterà del suo esordio dietro la macchina da presa.

La decisione di assegnare il lavoro a sole donne di colore è stata appoggiata da Hillman Grad Productions, 606 Films, BET, Paramount e Viacom all'unisono: "Per questa stagione volevamo davvero fare le cose in grande ed essere più coraggiosi", ha detto la Davis. "Abbiamo tenuto tutto quello che abbiamo amato della prima stagione, e buttato via il resto. Siamo state in grado di trovare un approccio unico allo storytelling per questa nuova stagione. Ci è stata data la libertà di rendere Boomerang una nostra storia, mia, di Angeli, e siamo partite da questo".

La sceneggiatrice e regista ha continuato: "Abbiamo davvero reso questa serie una storia d'insieme, consegnando al pubblico dei personaggi dinamici e archi narrativi che chiedessero molto al cast - e ne vale la pena - sia le performance che tutta questa stagione, sono davvero magiche, così come lo è lo show".

Per chi non la conoscesse, la serie è ambientata circa 25 anni dopo gli eventi narrati nel film Il principe delle donne con Eddie Murphy, e si focalizza sulla figlia di Marcus e Angela Lewis, Simone (che nel film aveva il volto di Halle Berry) e su Bryson, il figlio di Jaqueline Broyer. I due si stanno dedicando al marketing professionale, proprio come i genitori, e mentre cercano di uscire dall'ombra della propria famiglia, provano anche a gestire le relazioni con gli amici.

La seconda stagione debutterà l'11 marzo prossimo su BET. Lena Waithe, produttrice della serie, è apparsa come attrice in Ready Player One di Spielberg e apparirà anche nella attesa terza stagione di Westworld.