Booster Gold: apparirà anche Blue Beetle nella nuova serie DC Universe?

Come saprete ormai, nella giornata di ieri sono stati annunciati i diversi progetti che andranno a formare la prima parte della nuova narrazione del DC Universe di James Gunn e Peter Safran e tra questi è stata annunciata anche una nuova serie live-action su Booster Gold. Data la loro collaborazione, c'è chi ipotizza la presenza di Blue Beetle.

Sicuramente la notizia ha entusiasmato parecchi fan che non vedevano l'ora dell'esordio in live-action di Michael Carter / Booster Gold in una serie tutta sua. C'è chi poi spera che uno o più personaggi inerenti ai fumetti di Blue Beetle possa fare la sua comparsa anche nello show DC Universe. Quest'ultimo lo vedremo esordire nel film con Xolo Maridueña che arriverà nelle sale quest'anno e che fa parte di quel gruppo di quattro film targati DC che sono stati sviluppati prima dell'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla Warner Bros. Discovery.

Ricapitolando, parliamo appunto di: Shazam! Furia degli dei, The Flash, Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto. In Blue Beetle, diretto da Angel Manuel Soto, Xolo Maridueña interpreterà l'eroe principale, Jaime Reyes.

Nato come personaggio della linea Charlton Comics, Blue Beetle è spesso associato a Ted Kord, il secondo uomo a ricoprire il ruolo e il primo a essere adeguatamente integrato nei fumetti della DC. Ted ha avuto una lunga carriera da supereroe prima della sua morte nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, che ha portato al suo successore, Jaime Reyes, un adolescente che trova accidentalmente lo scarabeo di Blue Beetle. Sia Ted che Jaime sono molto legati al personaggio di Booster Gold: Ted ha avuto una relazione prolifica (di solito platonica, ma a volte anche caratterizzata come romantica) con Booster, e quest'ultimo è diventato un po' una sorta di mentore per Jaime alla morte di Ted.

Non sappiamo esattamente quando Booster Gold debutterà su HBO, ma sappiamo che il film su Blue Beetle uscirà ad agosto. Sia Gunn che Safran hanno accennato al fatto che gli eventi di Blue Beetle potrebbero essere integrati nel loro nuovo DC Universe, soprattutto perché il film debutterà dopo The Flash, film che dovrebbe in qualche modo fornire un riavvio per il franchise.

Se il Jaime di Maridueña dovesse entrare a far parte del nuovo DCU (cosa che, in base alla risposta dei fan già appassionata al suo personaggio, sembra probabile), non sarebbe certo da escludere che possa apparire in qualche modo nello show di Booster Gold.