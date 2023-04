Booster Gold, Chris Pratt pronto a passare alla DC: ma solo se glielo chiede James Gunn

Booster Gold è uno dei nuovi progetti del DC Universe annunciati dopo la presa di potere di James Gunn e Peter Safran come nuovi leader dei DC Studios, e fin dalla conferma ufficiale della serie tv i fan si sono divertiti a immaginare Chris Pratt nei panni del supereroe gigioneggiante.

Del resto, poiché Booster Gold è un personaggio molto comico nei fumetti, il simpaticissimo interprete di Star-Lord calzerebbe a pennello in quella tuta giallo e blu, e in effetti la pensa così anche il diretto interessato. Parlando con Rolling Stone durante una nuova intervista promozionale in vista dell'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, che arriverà dal 3 maggio nelle sale cinematografiche italiane, Chris Pratt si è detto pronto ad accettare il ruolo di Booster Gold nella nuova serie tv DC Studios, anche fosse solo per poter lavorare ancora una volta con James Gunn. "Se James dovesse pensare a me per questo personaggio, allora certamente." Tuttavia, l'attore ha anche notato che al momento non ha avuto colloqui con James Gunn per passare in casa DC Studios, né per la serie di Booster Gold né per qualsiasi altro progetto annunciato.

Ricordiamo che lo show di Booster Gold farà parte del Capitolo Uno del DCU, intitolato Gods and Monsters. La storia racconterà l'avventura di Booster Gold, un uomo qualunque che viene dal futuro e che utilizza una tecnologia considerata basilare nel suo tempo per tornare indietro ai giorni nostri e fingersi un supereroe munito di gadget iper-futuristici.

