Booster Gold, l'autore entusiasta della serie: è il miglior supereroe che NON conoscete!

Il DC Universe sta conferendo un'importanza sempre maggiore alle serie TV - basti pensare a Lanterna Verde, Paradise Lost e Creature Commandos, la prima in grafica animata, - ma a meritare una menzione d'onore è lo spettacolo live-action per HBO Max Booster Gold.

Tuttavia, il supereroe non gode della stessa popolarità dei suoi simili: molti fan sembrano ignorarlo, se non addirittura disprezzarlo per la sua debolezza. Introdotto nel finale di Legends of Tomorrow nel tentativo di rinnovare la serie, Booster Gold potrà avere finalmente la sua rivincita, stando alle parole di James Gunn e Peter Safran; come se non bastasse, Booster Gold si unisce a Blue Beetle nella nuova serie DC.

"Sono davvero entusiasta per la notizia che Booster Gold verrà adattato in una serie TV su gentile concessione di @JamesGunn e compagnia" ha scritto su Twitter Dan Jurgens, autore dei fumetti in questione. "È incredibile pensare che questi schizzi iniziali del personaggio, risalenti al 1984, avrebbero portato a tutto questo. Non vedo l'ora di assistere a cosa succederà nella vita del più grande supereroe di cui non hai mai sentito parlare!" ha poi concluso con una nota di ironia.

Il supereroe prende il nome di Michael Jon Carten e fa parte della Justice League proveniente dal XXV secolo. Decisamente mediocre secondo gli standard della sua epoca, decide di tornare nel passato, e la sua tecnologia, prima additata come obsoleta, può ora stupire gli abitanti a noi contemporanei; e così facendo Carten diventa sia il supereroe Booster Gold che il peggior impostore della storia – e in due epoche differenti, per giunta. Vista una personalità del genere, una domanda sorge spontanea: quale attore potrebbe interpretare il personaggio del film? A quanto pare, per i fan è Christ Pratt a dover interpretare Booster Gold.

La serie uscirà su HBO Max, ma le tempistiche su produzione, sviluppo e pubblicazione sono ancora assenti.