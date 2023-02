Booster Gold: Glen Powell di Top Gun Maverick diventa il supereroe DC in questa fan art

Quando James Gunn ha annunciato in conferenza stampa la prima serie di piani per il Capitolo 1 del DC Universe, che sarebbe iniziato con l'arrivo nelle sale di Superman Legacy nel 2025, tra i progetti annunciati svettava anche una serie televisiva su Booster Gold, tra i personaggi certamente più amati dal regista. Ecco una fan art con Glen Powell.

Un artista su Instagram che si fa chiamare @Subi.Ozil ha creato una nuova fan art che mostra come la star di Top Gun: Maverick potrebbe vestire i panni dell'eroe DC Comics in futuro. Nella fan art, Powell indossa il costume classico di Booster Gold che sembra modificato appositamente per la versione live-action. Anche se non si sono diffuse voci o indiscrezioni circa un interesse dell'attore verso il personaggio, se gli venisse data l'opportunità lo farebbe sicuramente.

Gunn e Peter Safran hanno iniziato il loro lavoro come co-CEO dei DC Studios alla fine dello scorso anno e si può dire che il futuro della DC si prospetta luminoso. Quando il duo è stato annunciato dal nuovo capo di Warner Bros. Discovery, avevano rilasciato una dichiarazione da cui traspare tutto il loro entusiasmo:

"Siamo onorati di essere i custodi di questi personaggi DC che abbiamo amato fin da bambini", hanno aggiunto Gunn e Safran in una dichiarazione congiunta. "Non vediamo l'ora di collaborare con gli scrittori, i registi e gli attori più talentuosi del mondo per creare un universo integrato e multistrato che permetta ancora l'espressione individuale degli artisti coinvolti. Il nostro impegno verso Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn e gli altri personaggi della DC è pari solo al nostro impegno verso la meraviglia delle possibilità umane che questi personaggi rappresentano. Siamo entusiasti di rinvigorire l'esperienza cinematografica in tutto il mondo mentre raccontiamo alcune delle storie più grandiose e più belle mai raccontate".

All'epoca dell'annuncio dello show, i fan avevano richiesto Chris Pratt come Booster Gold, ma se pensiamo alle dichiarazioni precedenti di Gunn, l'attore di Guardiani della Galassia è già un po' troppo in là con gli anni per la parte.