Boris 4 esordirà alla Festa del Cinema di Roma: svelate le date ufficiali

A pochi giorni dal trailer ufficiale di Boris 4, arriva la comunicazione ufficiale che i primi due episodi dell'attesissima nuova incarnazione della serie cult italiana esordiranno in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma.

Lo show scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, infatti, sarà presentata in coproduzione dalla Festa del Cinema di Roma e da Alice nella città domenica 23 ottobre, con gli accreditati della Festa che potranno assistere ai primi due episodi della serie; in alternativa, il pubblico avrà la possibilità di vedere le due puntate in anteprima il giorno successivo lunedì 24, col cast che introdurrà due diverse proiezione speciali, sia presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sia all’Auditorium Conciliazione.

Ricordiamo che Boris 4 è una serie originale italiana ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. La nuova stagione debutterà il 26 ottobre in esclusiva su Disney+ con tutti gli episodi disponibili nel giorno del lancio. Quali sono le vostre aspettative? Siete fan delle precedenti tre stagioni? Parteciperete all'anteprima romana? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che alla Festa del Cinema di Roma debutterà in anteprima anche The Fabelmans, il nuovo film scritto e diretto da Steven Spielberg.