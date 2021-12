Boris 4: una nuova foto riporta sul set i tre sceneggiatori de Gli Occhi del Cuore!

Le riprese di Boris 4 sono iniziate. Ci avevamo sperato per tanto tempo, e finalmente il set più famoso d'Italia torna sui nostri schermi. Ultimamente abbiamo rivisto i protagonisti di Boris in alcune foto pubblicate sui social. Adesso ne arriva una nuova degli sceneggiatori.

No, non parliamo degli sceneggiatori della serie, ma dei tre scrittori della (finta) fiction Gli Occhi del Cuore, che a suon di "basito" ci hanno fatto sorridere negli anni. Nella foto li vediamo nei camper, pronti a tornare in scena. Come sappiamo i sei episodi della quarta stagione vedranno René Ferretti & company ritornare sul set con un nuovo progetto, con cui si proveranno ad affrontare i cambiamenti del mondo della TV, dovuti a tanti fenomeni, tra cui quello dei social. Ci si chiede, dunque, se l'approccio alla scrittura dei tre sceneggiatori sarà cambiato, e su che tipo di fiction lavoreranno questa volta. Intanto, nello scatto, sembrano prendere il loro lavoro molto seriamente.

Tra i ritorni confermati ci sarà quello di Pietro Sermonti, che nello show interpreta Stanis La Rochelle, Alessandro Tiberi, che nella serie era lo stagista Alessandro, Caterina Guzzanti, ovvero Arianna e Alberto Di Stasio, che interpretava Sergio. Oltre, ovviamente, a Pannofino, ovvero il regista Ferretti. Siete pronti? Intanto godetevi lo scatto, che troverete in fondo all'articolo.