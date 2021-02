Boris 4, la nuova stagione arriverà su Disney+: l'annuncio a sorpresa!

Le voci erano diventate sempre più insistenti, e pochi giorni fa è arrivata anche la conferma di un attore: la quarta stagione di Boris si farà. Rivedremo così all'opera René Ferretti (Francesco Pannofino) e la sua scalcagnata troupe, ma non su Netflix, come sarebbe stato lecito aspettarsi per la presenza delle tre stagioni precedenti in catalogo.

La novità del giorno è infatti che Boris 4 sarà in streaming su Disney+, o più precisamente su Stars, la nuova sezione che dal prossimo 23 febbraio ospiterà contenuti per un pubblico più adulto, come ad esempio i titoli targati Fox. E proprio su Fox, in effetti, erano state trasmesse in origine le prime tre stagioni.

Fin dai suoi primi episodi, Boris si è fatta amare dal pubblico per la sua rappresentazione ironica e disincantata dei retroscena del mondo dello spettacolo, raccontati attraverso il cast e i produttori della fiction Gli occhi del cuore. Molti dei tormentoni della serie sono ormai divenuti proverbiali, entrando nel linguaggio comune.

Secondo lo sceneggiatore Luca Vendruscolo, la nuova stagione dello show sarà in ogni suo aspetto realizzata in ricordo di Mattia Torre, scomparso nel 2019 ad appena 47 anni. Riprenderanno i loro ruoli Alessandro Tiberi, ovvero lo stagista, Paolo Calabresi, che interpreta il direttore della fotografia Biascica, Caterina Guzzanti e Carolina Crescentini, la capricciosa e poco talentuosa star Corinna. Mancherà purtroppo Roberta Fiorentini, la segretaria di edizione Itala, scomparsa nel 2019 all'età di 70 anni.

