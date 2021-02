Boris 4: quali personaggi torneranno nella nuova stagione con Francesco Pannofino?

Finalmente nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità che la quarta stagione dell’amatissima serie Boris si farà e approderà su Disney+ grazie a Star. Ma quali personaggi torneranno sul set?

La quarta stagione sarà composta da sei episodi dalla durata di 30 minuti ciascuno e racconterà i cambiamenti del mondo della tv, dai social network alle piattaforme di streaming. René Ferretti (Francesco Pannofino) e il resto della storica troupe faranno ritorno sul set di un nuovo progetto.



Insieme a lui è stato confermato il ritorno dei personaggi di Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti), Alessandro (Alessandro Tiberi), Arianna (Caterina Guzzanti) e Sergio (Alberto Di Stasio).



Ma ci auguriamo di vedere tornare anche il resto della banda, da Duccio (Ninni Bruschetta) a Corinna (Carolina Crescentini) passando per Cristina (Eugenia Costantini), Biascica (Paolo Calabresi), Lorenzo (Carlo De Ruggieri), Karin (Karin Proia), Lopez (Antonio Catania), Mariano Giusti (Corrado Guzzanti), Martellone (Massimiliano Bruno) e i tre sceneggiatori interpretati da Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Andrea Sartoretti. Sicuramente non sarebbe la stessa cosa senza tutti loro e l'intero cast si è sempre dimostrato molto legato allo show.

Roberta Fiorentini, che interpretava l’amatissima Itala, è venuta a mancare il 23 ottobre del 2019, l’anno in cui purtroppo ci ha lasciati anche Mattia Torre scomparso a causa di un tumore. Torre aveva collaborato alla sceneggiatura della serie insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico regalandoci un vero e proprio gioiello.

I due sceneggiatori stanno lavorando al progetto le cui riprese dovrebbero iniziare in estate. Vedremo Stanis La Rochelle diventare Influencer? E Arianna sarà diventata una regista? Chissà, ma le avventure tragicomiche del gruppo guidato da René Ferretti ci erano mancate e non vediamo l'ora di gustarci questa quarta stagione!



