Boris 4, quando esce la nuova attesissima stagione e come vederla?

Dopo tre stagioni e un film, Boris tornerà sui nostri schermi con una quarta season. Recentemente lo show italiano di successo è arrivato su Disney+ con i suoi primi tre capitoli. Ma quando e dove sarà pubblicato il quarto? Ecco cosa sappiamo.

Per quanto riguarda il quando, possiamo provare a fare un calcolo. Sappiamo infatti che le riprese di Boris 4 sono iniziate i primi di Ottobre, e sicuramente si protrarranno ancora per un po'. Considerando questo, sicuramente la prossima stagione non arriverà dunque prima della primavera del 2022, o forse anche in estate se la produzione decide di prendersela più comoda. Restiamo in ogni caso in attesa di un annuncio ufficiale.

Per ciò che riguarda il dove, la risposta è invece più semplice. Proprio come le prime tre stagioni, che sono approdate su Disney+, anche la quarta verrà pubblicata sulla celebre piattaforma, che ormai è la casa di questa serie. Addio, dunque, a Netflix, che tempo fa sembrava potesse portare Boris 4 sui nostri schermi.

A guidare il progetto sono tornati Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, che hanno lavorato per l'ultima volta alla serie sul set della pellicola, Boris: Il Film, datata 2011, e dopo 10 anni faranno il loro ritorno. Non ci sarà invece Mattia Torre, prematuramente scomparso nel 2019

Cosa vi aspettate dalla quarta stagione di Boris? Fatecelo sapere nei commenti!