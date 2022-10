Boris 4: da René a Corinna passando per Stanis, tutto il cast sulla copertina di Venerdì

Qualche mese fa Disney+ ha annunciato la data di uscita di Boris 4, la serie cult italiana inizialmente prodotta dal 2007 al 2010. René, Stanis e gli altri disfunzionali protagonisti stanno per sono pronti per un ritorno in grande stile.

I nuovi episodi di Boris 4 stanno per fare la loro comparsa sulla piattaforma streaming di Disney+, con un cast che ha tutto il sapore dell'amarcord. Sulla copertina di Venerdì di Repubblica compaiono infatti, tra i vari personaggi, gli ormai iconici: René Ferretti, Stanis La Rochelle, la 'cagna maledetta' Corinna Negri e l' Arianna di Caterina Guzzanti.

Proprio la Guzzanti, attraverso i suoi canali social, ci ha tenuto a ricordare l'uscita della serie re-postando la cover del supplemento settimanale de la Repubblica, accompagnando la foto con l'oramai celebre espressione: "Ed è coffee break Signori!". Lo stesso aveva fatto in occasione della fine del doppiaggio delle ultime puntate di Boris 4, avvenuta la primavera scorsa.

Manca veramente pochissimo e potremo finalmente e nuovamente calarci nella surreale quotidianità del set diretto da René. Questa volta non sarà più Gli Occhi del Cuore, ma Vita di Gesù a rappresentare lo show attorno al quale verterà la quarta stagione della serie. Dobbiamo pazientare ancora qualche settimana, nella speranza che l'attesa venga ripagata con un prodotto degno delle precedenti e fantastiche prime stagioni.