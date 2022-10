Boris 4, tornati per distruggere Disney+: svelato il trailer della nuova stagione!

A poche ore dalla foto di copertina di Boris 4 per Il magazine Venerdì, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha svelato il trailer e il poster ufficiali della nuova stagione della serie cult.

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani: sono passati più di dieci anni e tutto è cambiato, la morente tv generalista – con i suoi medici buoni e le paternali contro la droga – è ancora più morente e perfino René e i suoi amici ora lavorano per una Piattaforma globale. La serie che René deve girare stavolta è "Vita di Gesù", da un’idea di Stanis La Rochelle, che non solo vestirà i panni del protagonista, notoriamente morto a 33 anni quando lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore, con la sua SNIP (So Not Italian Production).

Nel cast tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni a cui si aggiungono alcune new entry, tra cui Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Carolina Crescentini, Alberto Di Stasio, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Edoardo Pesce, Carlo De Ruggieri, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

BORIS 4 debutterà il 26 ottobre con tutti gli episodi subito disponibili, in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus. L’attesissima serie cult comedy è stata scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.